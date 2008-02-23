Путін привітав Ющенка з днем народження

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН привітав главу Української держави Віктора ЮЩЕНКА з днем народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Посольства Російської Федерації в Україні.

За словами В.ПУТІНА, недавні зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ у Москві в рамках Другого засідання Російсько-Української Міждержавної комісії і неформального саміту Співдружності Незалежних Держав підтвердили «загальний настрій на спільну конструктивну роботу, що базується на засадах прагматизму і поваги інтересів один одного».

Президент РФ висловив упевненість, що виконання досягнутих домовленостей дозволить і далі плідно співробітничати на благо народів двох країн.

В.ПУТІН побажав В.ЮЩЕНКУ міцного здоров`я, успіхів і благополуччя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 лютого, Президент України В.ЮЩЕНКО відзначає 54-й рік народження.