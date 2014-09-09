У кримській гімназії провели обшук: вилучили три книги і вимагали зняти національну символіку

Сьогодні в гімназії-інтернаті для обдарованих дітей в с.Танкове Бахчисарайського району Криму провели обшук. Про це Центру журналістських розслідувань повідомила мама одного з учнів.

«Прийшли чоловік шість-сім в цивільному, масок-шоу не було. Йшли цілеспрямовано до бібліотеки і по всьому адміністративному навчальному корпусу. Знайшли якісь три книги, які взагалі бібліотекар в очі не бачила, не знає. Вони якогось релігійного характеру. Вона не знає ні хто написав, ні змісту. Це якась провокація», - розповіла співрозмовниця Центру.

За її словами, книги були вилучені, складено протокол. Після бібліотеки «гості», що прийшли до гімназії, відвідали всі приміщення школи, вимагали зняти всю кримськотатарську національну символіку і налякали дітей.

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«Вони пішли по всій території, по навчальному корпусу, по класах пройшли. Але до цього сказали все зняти всю кримськотатарську символіку, всі книги прибрати, які нібито могли викликати підозру. Дітей, вчителів перелякали. Закінчилося все в адміністративному корпусі зі спілкуванням директора і перевіркою іншої документації», - розповіла співрозмовниця Центру.

На даний момент невідомо, представниками якої служби були люди, які прийшли з обшуком, і на яких підставах обшук проводився. Директор школи Мемет Кангієв на телефонні дзвінки не відповідає.

За даними Крым.Реалии, під час перевірки в бібліотеці гімназії знайшли три книги, які знаходяться в списку забороненої ісламської літератури. Співробітники впевнені, що знайдені книги були підкинуті, оскільки раніше їх не було у фонді бібліотеки гімназії.

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Шкільні заняття вже закінчилися, діти пересуваються по території школи, проте їх змусили зняти з себе предмети з національною кримськотатарською символікою.

Сайт Крым.Реалии зв'язався з директором навчального закладу Меметом Кангієвим, однак він все заперечує.