ГПУ завершила досудове слідство у справі трьох "беркутівців", які розстріляли 39 майданівців

Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно командира роти спецпризначення полку міліції особливого призначення «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві і двох підлеглих йому бійців, які підозрюються у вчиненні масових вбивств у центрі столиці 20 лютого.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, підозрюваним, їхнім захисникам, а також потерпілим та їхнім представникам, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, направлено повідомлення про завершення розслідування та надання доступу до матеріалів слідства. Починаючи з 10 вересня вони можуть з цими матеріалами знайомитись.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені особи разом з іншими правоохоронцями на виконання злочинних наказів колишніх керівників держави і правоохоронних органів, перевищуючи надані їм владу та службові повноваження, за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб, вранці 20 лютого на вулиці Інститутській в центрі Києва вчинили умисні вбивства 39 учасників акцій протесту. Зібраними у справі доказами ці троє осіб обґрунтовано підозрюються у причетності до зазначених подій.

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Досудове розслідування стосовно інших співучасників, у тому числі колишніх високопосадовців та керівників і працівників правоохоронних органів, причетних до вказаних подій, триває. Ряду осіб за цими фактами також винесено підозри, з оголошенням їх у розшук.

Окрім цього, слідчі Генпрокуратури продовжують роботу над встановленням обставин вчинення вбивств інших осіб у період січня-лютого 2014 року, а також спричинення вогнепальних поранень 180 мітингувальникам, які залишились живими. У зв’язку з великим обсягом призначених у справі експертиз та необхідністю проведення цілого ряду слідчих і процесуальних дій розслідування за цими фактами продовжується.

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Принагідно Генпрокуратура повторно звертається до громадськості з проханням надати будь-яку корисну для слідства інформацію, яка сприятиме встановленню всіх обставин розстрілу учасників акцій масових протестів і притягнення винних до відповідальності. Насамперед орган досудового розслідування зацікавлений в отриманні відеозаписів цих подій та свідчень очевидців, які не допитані.

Звертатись слід до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: Київ, вул. Борисоглібська 18, телефон: 200-70-35.