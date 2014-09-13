Кабмін усунув половину різних контрольних служб та установ

Уряд в рамках економічних реформ усунув половину різноманітних контрольних служб та установ, і це рішення буде опубліковано вже найближчим часом, заявив під час роботи 11-ї Щорічної зустрічі «Ялтинська Європейська Стратегія» (YES) у Києві прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ви знаєте, що парламент ухвалив законодавство, яке зменшило кількість ліцензій з 893 до 90. Сьогодні вранці уряд опублікував рішення – ми усунули майже 50% різноманітних контрольних служб та установ, які існували. І це другий етап, – сказав Яценюк. – Третій етап – ми подали до парламенту новий Податковий кодекс, який зменшує кількість податків з 22 до 9, і ми пропонуватимемо парламенту законодавство, яке повністю переглядає податок на прибуток і податок з доходів фізичних осіб. Ми також зменшили кількість перевірок та контрольних процедур».

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Прем’єр-міністр зазначив, що за 6 місяців уряд зробив багато. «За 6 місяців (роботи уряду - УНІАН) ми зробили що могли – починаючи з МВФ, з пакету заощаджень, починаючи з низки реформ у податковій та бюджетній сфері і завершуючи другим етапом по лібералізації безвізового режиму. Я ледве уявляю, що за цих умов можна було зробити більше. Країна у складній ситуації, для країни потрібна єдність між усіма. Наступний парламент разом з наступним урядом і президентом робитимуть кращі реформи», - сказав Яценюк.