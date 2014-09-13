ЄC виділить Україні 10 млн євро на підтримку громадянського суспільства

Це передбачено угодою, яку сьогодні у Києві підписали прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк і єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Також сьогодні Яценюк провів переговори з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу. Під час зустрічі, у якій також взяв Фюле, обговорювалися питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

«Уряд невідкладно розпочне виконання усіх положень Угоди одразу після її ратифікації Верховною Радою України 16 вересня», - підкреслив Яценюк.

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«Росія намагалася зірвати ратифікацію, намагалася внести зміни до тексту Угоди, однак їй це не вдалося», - зазначив глава уряду.

Уряд невідкладно прийме відповідні рішення та затвердить національну стратегію виконання угоди, наголосив він.

Яценюк і Баррозу також обговорили питання фінансової та енергетичної співпраці між Україною і ЄС. Глава уряду високо оцінив роль президента Європейської комісії у створенні умов для реверсного постачання газу з держав ЄС до України. Глава уряду підтвердив прагнення України домогтися справедливої ринкової ціни на російський газ відповідно до спільних домовленостей Уряду і Європейської комісії.