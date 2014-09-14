"Путін, поверни Крим на місце" - кримчани псують бюлетені на незаконних виборах (фото)
20:46, 14 вересня 2014Політика
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На незаконних виборах, що відбуваються сьогодні в Криму, виборці активно висловлюють свою політичну позицію на бюлетенях.
Кримчани псують бюлетені / Фото УНІАН
Про це повідомляє у Facebook журналіст Шевкет Наматуллаєв.
Зокрема, на бюлетенях малювали тризуб, писали "Слава Україні" і "Путін, поверни Крим на місце".
Раніше МЗС України закликав світ засудити незаконні вибори на окупованій території.
facebook.com/namatullaev
facebook.com/namatullaev
facebook.com/namatullaev
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