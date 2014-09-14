"Путін, поверни Крим на місце" - кримчани псують бюлетені на незаконних виборах (фото)

20:46, 14 вересня 2014
Політика
1 0

На незаконних виборах, що відбуваються сьогодні в Криму, виборці активно висловлюють свою політичну позицію на бюлетенях.

Кримчани псують бюлетені

Про це повідомляє у Facebook журналіст Шевкет Наматуллаєв.

Зокрема, на бюлетенях малювали тризуб, писали "Слава Україні" і "Путін, поверни Крим на місце".

Раніше МЗС України закликав світ засудити незаконні вибори на окупованій території.

facebook.com/namatullaev

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter