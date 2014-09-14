Україна закликає світ засудити "вибори" на окупованій території

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

«АР Крим та м.Севастополь були, є і залишатимуться невід’ємною частиною суверенної Української держави, на яку поширюється дія Конституції та законів України», - наголошується в заяві.

У документі підкреслюється, що «так звані "вибори", які влаштувала Російська Федерація на території нашої держави, є нелегітимними, а їхні результати з юридично-правової точки зору – нікчемними та не матимуть жодних наслідків для нинішнього статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь в рамках міжнародно визнаних кордонів України».

Читайте такожКримчани йдуть на "вибори" під пісні ГазмановаТакож в МЗС зауважили, що всі причетні до організації та проведення "виборів" будуть нести відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Україна закликає міжнародне співтовариство засудити проведення Російською Федерацією так званих "виборів" в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь.

«Очікуємо також, що цивілізований світ дасть належну оцінку протиправним діям російської окупаційної влади, що продовжує утиски, дискримінацію і репресії проти кримських татар, українців та представників інших національностей, котрі не змирилися і ніколи не змиряться з окупацією АР Крим», - йдеться в заяві МЗС. Також зазначається, що «на сьогодні існує велика кількість доказів і свідчень, які підтверджують порушення російською стороною взятих на себе міжнародних зобов'язань в галузі прав людини, за які російській стороні доведеться відповідати».