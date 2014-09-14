Москва звеліла Криму відправляти біженців з Донбасу у Сибір і Магадан

Відповідні рекомендації містяться у постанові уряду РФ №926 від 12 вересня за підписом прем'єра Дмитра Медведєва, пише Українська правда.

Так, громадян України, "які прибувають на територію РФ в екстреному порядку", спочатку будуть направляти в тимчасові пункти розміщення біженців.

У свою чергу органам держвлади в Криму, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ленінградській, Московській та Ростовській областях, а також у Москві, Санкт-Петербурзі та Севастополі "рекомендовано орієнтувати громадян України на переїзд в інші суб'єкти РФ, в т.ч. які реалізують на своїй території Держпрограму щодо сприяння добровільному переселенню співвітчизників, що проживають за кордоном".

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Як відомо, дана програма діє в основному в соціально депресивних регіонах РФ і передбачає переселення в на крайній Північ, Сибір і Далекий Схід.

Згідно з документом, пункти тимчасового утримання біженців "повинні використовуватися для перебування громадян України тільки на термін, необхідний для організації їх подальшого прямування до іншого суб'єкта федерації, але не більше, ніж на 3 доби".