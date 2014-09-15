Польща заявила, що продаж зброї Україні потребує ретельного опрацювання

Польща поки не продає зброю Україні, але готова обговорити таку можливість під час найближчого візиту українського міністра оборони до Варшави, котрий відбудеться в найближчі "кільканадцять" днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ефірі Польського радіо повідомив міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк, коментуючи вчорашню заяву українського міністра про те, що Україна вже почала отримувати зброю з однієї із країн НАТО.

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"Український міністр оборони чітко говорив про одну країну, яка почала постачати зброю в Україну. Це не Польща", - сказав він.

Міністр повторив свою вже раніше озвучену думку, що польська влада може продати українцям зброю, оскільки немає заборони для таких транзакцій та це залежатиме від зацікавленості українців у таких поставках.

"У найближчі кільканадцять днів очікую візит міністра оборони України до Польщі, та ми будемо розмовляти, в тому числі, про військову співпрацю", - сказав він.

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Сємоняк теж зауважив, що питання продажу зброї це не тема, котра вирішується за "кілька годин чи днів", а вимагає ретельного опрацювання.

За його словами, у першу чергу треба з'ясувати, чи польські виробники зброї можуть поставити українцям таке озброєння, котрого вони потребують, а пізніше вже узгоджувати питання таких поставок, серед яких їх фінансування.