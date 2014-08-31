Меркель: Німеччина не постачатиме зброю до України



При цьому вона відзначила наявність різних точок зору серед лідерів ЄС у цьому питанні, передає Німецька хвиля.

Як пояснила Меркель, постачання зброї могло би справити неправильне враження про те, що конфлікт в Україні може бути розв’язаний військовими методами.

«А я так не думаю», - додала канцлер ФРН.

При цьому Меркель вказала на відмінності у поглядах на це питання серед лідерів ЄС.

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«Я особисто вважаю постачання зброї неприйнятним для Німеччини», - сказала канцлер і запевнила, що ця позиція не зміниться і до саміту НАТО у Вельсі наступного тижня.

«Тут я не можу говорити про всіх. Це дискусія, відповідь на яку, можливо, деякі країни дадуть інакше», - зазначила Меркель.

За її словами, питання про постачання зброї Україні не було докладно обговорене на саміті ЄС.

Постачання озброєння Києву раніше вимагала Литва.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко під час свого візиту до Брюсселю 30 серпня заявив про проведення низки двосторонніх консультацій щодо розширення військово-технічного співробітництва між країнами ЄС та Україною.

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«Ми, нарешті, фіксуємо отримання військово-технічної допомоги і розвитку співробітництва з країнами-членами ЄС на двосторонньому рівні, що дозволить нам серйозно підвищити боєздатність, обороноздатність наших збройних сил», - зазначив глава української держави.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернувся до НАТО та Євросоюзу із проханням про військову допомогу Україні.