Тимошенко запропонувала Ющенку своє плече

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Днем народження.

«Від імені уряду України та від себе особисто щиро й тепло вітаю Вас з Днем народження! Зичу Вам насамперед щастя, родинного тепла, здоров’я та многоліття. Бажаю Вам успіхів в розбудові незалежної, заможної, європейської та української за духом України», – цитує Ю.ТИМОШЕНКО прес-служба Кабінету міністрів.

«В цій благородній справі Ви як Президент, як лідер нації можете розраховувати на повсякденну підтримку Ваших соратників та стратегічних однодумців. Ми завжди готові підставити Вам плече і разом завзято працювати на благо України», – зазначається у вітанні.

У ньому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «як одну з найбільших цінностей ми бережемо єдність нашої демократичної коаліції, якій історія дала унікальний шанс здійснити справжній український прорив. В єдності – наша сила!»

Прем’єр-міністр побажала В.ЮЩЕНКУ, щоб Господь благословив його родину і всю нашу Україну.