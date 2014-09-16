Пошукова група виявила в районі урочища Червона Поляна останки 14 загиблих українських солдатів

Всього в зоні АТО пошуковцями знайдені та ексгумовані останки 80 бійців, йдеться у повідомленні на сайті організації.

"В ході пошукових робіт у районі урочища Червона Поляна були знайдені останки 14 українських військовослужбовців. Обстежуючи БТР, виявлені фрагментарні останки - на думку пошуковців, пряме попадання знищило весь екіпаж", - йдеться у повідомленні.Читайте такожПошукова група виявила під Іловайськом 24 тіла загиблих українських солдатів

Пошуковці наголошують, що, на жаль, в польових умовах визначити точну кількість загиблих не представляється можливим - останки зібрані в один контейнер і відправлено на судмедекспертизу.