Раді вистачить голосів на спецстатус Донбасу – ЗМІ

Як повідомили джерела ZN.UA з Адміністрації президента, пропозиції глави держави підтримають депутати фракцій Партії регіонів та "УДАРу", група "Економічний розвиток" Віталія Хомутинника та група "Суверенна європейська Україна" Ігоря Єремєєва, депутати від Компартії, а також позафракційні мажоритарники, які входять в орбіту Порошенка.

Поки що дискутують, чи голосувати за законопроект, соратники прем'єра Арсенія Яценюка.

Не підтримає закон фракція "Батьківщини", ВО "Свобода", Анатолій Гриценко та ще два депутати від партії "Громадянська позиція", а також Олег Ляшко.

Депутат "Батьківщини" Андрій Шевченко, зокрема, в ефірі телеканалу ICTV заявив, що його партія не буде голосувати за закон, тому що він передбачає амністію терористів, винних у військових злочинах.

Читайте такожЗавтра Рада може розглянути закон про амністію та особливий статус регіонів Донбасу

Таким чином, згідно з підрахунками видання, навіть без голосів близьких до Яценюка депутатів за президентський законопроект набереться не менше 230 голосів "за".

Як відомо, президент Петро Порошенко пропонує на три роки запровадити особливий порядок самоврядування в Донецькій і Луганській областях.