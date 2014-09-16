Депутати відмовилися розглядати "мирний план Порошенка" в закритому режимі, оголошено перерву

Про це повідомив народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко на своїй сторінці у «Фейсбук».Читайте такожУ ВР зареєстровано законопроекти про особливий статус окремих районів Донбасу і про амністію

"За "закритий режим" сьогоднішнього засідання ВР проголосувало "аж" 112 депутатів. Я голосував проти. Країна повинна знати, що насправді відбувається на сході України: скільки разів Путін порушував перемир'я, скільки наших хлопців загинуло, що таке "спеціальний статус на 3 роки" для Донецька і Луганська", - повідомив він.

Як повідомила кореспонденту УНІАН народний депутат України Лілія Гриневич, на початку засідання народні депутати України не підтримали пропозицію проводити засідання парламенту в закритому режимі. За її словами, тому було оголошено перерву в роботі ВР і зараз відбуваються консультації між лідерами фракцій та груп. Жодне питання порядку денного сьогодні ще не розглядалося.