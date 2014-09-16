З полону терористів звільнені 12 українських силовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, міжвідомчий центр зі звільнення полонених, що діє під егідою СБУ, на виконання Мирного плану президента України докладає максимальних зусиль для звільнення заручників.

Читайте такожУкраїнські війська відбили напади на напрямках Кіровське, Ждановка, Верхня Кринка

Лисенко зазначив, що «учора, після тривалих та напружених переговорів терористи звільнили 5 прикордонників, які були захоплені під час боїв під Новоазовськом 25 серпня, 3 військових Збройних сил України та 4 військових Національної гвардії. Військовослужбовців доставлено у безпечне місце та надано психологічну допомогу».