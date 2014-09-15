Пошукова група виявила під Іловайськом 24 тіла загиблих українських солдатів

Пошуковцями вже знайдено останки 39 військовослужбовців України – 18 в районі Савур-Могили, 21 – у районі Іловайська, де робота триває.Читайте такожПід Іловайськом загинули 107 українських і понад 300 російських військових - Гелетей

В суботу, 13 вересня були виявлені останки 15 військовослужбовців, у неділю 14-го були знайдені тіла ще 9-тьох, останки 8 бійців лежали прямо на полі, поряд з розбитою бронетехнікою, йдеться у повідомленні.

Всі тіла вилучені пошуковими групами для ідентифікації. Інформація про місцезнаходження полеглих українських бійців продовжує надходити в пошукову групу з різних джерел - найближчим часом роботи будуть продовжені там же, в районі Іловайська.