Пошукова група виявила під Іловайськом 24 тіла загиблих українських солдатів
11:37, 15 вересня 2014Політика
1 0
За 13 та 14 вересня, пошукова група ВГО «Союз «Народна Пам'ять», в ході здійснення гуманітарної місії, виявила під Іловайськом 24 загиблих українських військовослужбовців.
У районі Іловайська, де робота триває/ ua.unm.org.ua
Пошуковцями вже знайдено останки 39 військовослужбовців України – 18 в районі Савур-Могили, 21 – у районі Іловайська, де робота триває.Читайте такожПід Іловайськом загинули 107 українських і понад 300 російських військових - Гелетей
В суботу, 13 вересня були виявлені останки 15 військовослужбовців, у неділю 14-го були знайдені тіла ще 9-тьох, останки 8 бійців лежали прямо на полі, поряд з розбитою бронетехнікою, йдеться у повідомленні.
В суботу, 13 вересня були виявлені останки 15 військовослужбовців/ ua.unm.org.ua
Всі тіла вилучені пошуковими групами для ідентифікації. Інформація про місцезнаходження полеглих українських бійців продовжує надходити в пошукову групу з різних джерел - найближчим часом роботи будуть продовжені там же, в районі Іловайська.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter