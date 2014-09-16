Рада ухвалила заяву про європейський вибір України

За законопроект №5076 проголосували 289 із 341 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

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У заяві сказано, що, "ратифікувавши Угоду про асоціаціюміж Україною та Європейським союзом, Україна як європейська держава, яка поділяє спільні цінності демократії і європейського права, підкреслює свій суверенний вибір на користь майбутнього членства в ЄС у відповідності зі ст. 49 договору про Європейський союз".

Депутати зазначають, що ратифікація Угоди про асоціацію "буде розглядатися Україною як інструмент всебічної підготовки для досягнення цієї мети".

У заяві сказано, що мова йде про проведення реформ в Україні та ратифікація Угоди є "черговим кроком на шляху для досягнення кінцевої мети - європейської інтеграції, отримання повноцінного членства в ЄС".

"Вибір України щодо європейського майбутнього рішучий і остаточний, і ніхто не змусить нашу країну змінити вектор руху на цьому шляху", - наголошується в заяві.