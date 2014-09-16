На перекритій вулиці Грушевського підпалили шини
17:58, 16 вересня 2014Політика
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У Києві перекрита вулиця Грушевського. На ній горять шини.
Фото УНІАН
Про це повідомив один з блогерів на своїй сторінці в соцмережі.
Спікер парламенту Олександр Турчинов розпорядився закрити двері будівлі Верховної Ради і нікого з депутатів не випускати поки не буде проголосований закон про люстрацію.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 300 активістів зібралися біля будівлі парламенту, вимагаючи від депутатів негайно ухвалити закон про люстрацію.
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