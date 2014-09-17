Російським воякам набридло "здихати від дружнього вогню" бойовиків - Тимчук

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вони, звичайно, можуть створити хоч міжгалактичні сили зоряного десанту, бо назва "об'єднані збройні сили" для цього скопища наркоманів і злочинців звучить явно надто розкішно. Справа не в цьому", - написав він.

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При цьому він заявив, що російським військовим набридло гинути від "дружнього вогню" місцевих терористів.

"А в тому, що російським воякам на Донбасі явно набридло потрапляти під міномети п'яних бойовиків і здихати від "дружнього вогню", бо вони через Москву досить давно і тиснуть на своїх "соратників", щоб ті створили єдині органи управління своїми бандформуваннями. Останньою краплею став недавній артилерійський обстріл бойовиками російської ДРГ під Дебальцевим", - підкреслив Тимчук.