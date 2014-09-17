Російським воякам набридло "здихати від дружнього вогню" бойовиків - Тимчук
Військовий експерт Дмитро Тимчук вважає, що терористичні організації "ДНР" і "ЛНР" оголосили про створення "об'єднаних збройних сил Новоросії" з єдиним "головнокомандувачем" марно.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Вони, звичайно, можуть створити хоч міжгалактичні сили зоряного десанту, бо назва "об'єднані збройні сили" для цього скопища наркоманів і злочинців звучить явно надто розкішно. Справа не в цьому", - написав він.
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При цьому він заявив, що російським військовим набридло гинути від "дружнього вогню" місцевих терористів.
"А в тому, що російським воякам на Донбасі явно набридло потрапляти під міномети п'яних бойовиків і здихати від "дружнього вогню", бо вони через Москву досить давно і тиснуть на своїх "соратників", щоб ті створили єдині органи управління своїми бандформуваннями. Останньою краплею став недавній артилерійський обстріл бойовиками російської ДРГ під Дебальцевим", - підкреслив Тимчук.