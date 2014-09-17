Турчинов попросив СБУ та ГПУ перевірити систему “Рада” з приводу можливих втручань

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що 16 вересня більшістю голосів парламент проголосував за законопроекти, внесені президентом Петром Порошенком, які стосуються особливого статусу деяких районів Донецької та Луганської областей, а також амністії тих, хто брав участь у незаконних військових формуваннях.

Турчинов зазначив, що “для того, щоб позбавити тих, хто сьогодні пробує спекулювати на цьому голосуванні, підстав для цих спекуляцій, я офіційно звернувся до СБУ та ГПУ з тим, щоб вони негайно провели перевірку як роботи системи “Рада” під час цих голосувань, так і взагалі законності всіх підстав для проведення такого голосування”.

В той же час Турчинов підкреслив, “жоден з втручань в роботу системи “Рада” не було, і всі голосування, проведені системою “Рада”, об'єктивно відповідають позиції народних депутатів”.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада на закритому засіданні ухвалила президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

Партії "Батьківщина" та ВО «Свобода» виступили проти ухвалення цих законів, депутати цих фракцій під час голосування демонстративно витягнули з системи картки для голосування.

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Сьогодні Юлія Тимошенко заявила, що члени її політсили залишають за собою право звертатися до Генпрокуратури України у разі, якщо буде встановлено, що голосування по прийнятим вчора законам про амністію та особливий статус територій східних областей було сфальсифіковане.

За її словами, партія “Батьківщина” провела моніторинг вчорашнього голосування і з'ясувала, що народні депутати від партії не надали жодного голосу за ці закони. За її словами, виникає підозра, що коли було знято поіменне голосування, відбулась фальсифікація.

“Я переконана, що у Верховній Раді не існує 287 голосів народних депутатів, які голосували за ці закони”, - зазначила Тимошенко.