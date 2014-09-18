Суд відхилив апеляцію та залишив екс-мера Слов'янська Штепу під вартою

У Харкові суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою екс-мера Слов’янська Донецької області Нелю Штепу, обвинувачену в посяганні на територіальну цілісність України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 18 вересня, ухвалив Апеляційний суд Харківської області.

«Апеляція захисту відхилена, й міра запобіжного заходу залишена в силі», - сказали у прокуратурі.

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Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Червонозаводський районний суд Харкова продовжив до 12 листопада міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Штепи. Суд не визначив розміру застави. Таким чином суд повністю задовольнив клопотання прокуратури та відхилив клопотання захисту про пом’якшення міри запобіжного заходу та дев’яти народних депутатів, які хотіли взяти Штепу на поруки.

Довідка УНІАН. Штепу затримали в липні. Їй було оголошено про підозру у вчиненні дій, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.