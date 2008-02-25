Москаль: шоу Яценюка перед камерами було ударом по Луценку

Радник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що публічні розбирання з керівництвом ДАІ, влаштовані Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і Головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, - це цілеспрямований удар по голові МВС Юрію ЛУЦЕНКУ.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Дело" (№31 (545) за 25 лютого 2008 р.).

"Я не думаю, що подібні випадки, навіть якщо вони й були, треба обговорювати на колегії міністерства в прямій трансляції телебачення. Міністр Юрій ЛУЦЕНКО вибачився перед ЯЦЕНЮКОМ, учасника інциденту — КОЖУ— звільнено, навіщо до цього треба було повертатися?", – сказав Г.МОСКАЛЬ.

"Хоча право ЯЦЕНЮКА — робити з цього театральну виставу чи обмежитися розмовою з міністром внутрішніх справ", - додав він.

Г.МОСКАЛЬ відзначив, що за 34 роки, які він пропрацював в органах внутрішніх справ, ні президенти України, ні голови Кабінету Міністрів, ані спікери ніколи не виносили їх на суд громадськості.

Він наголосив, що й раніше при екс-президентові Леоніді КУЧМІ були випадки, коли працівники правоохоронних органів плутали високопоставлених чиновників з кимсь чи щось неправильно розуміли, створювали аварійні ситуації.

"Але тодішній голова Адміністрації Президента Володимир ЛИТВИН, знаючи круту вдачу міністра внутрішніх справ Юрія КРАВЧЕНКА, навіть йому не повідомляв про такі події, жаліючи рядових співробітників. Він міг зателефонувати заступникові міністра або начальникові ДАІ і попросити розібратися", - розповів Г.МОСКАЛЬ.

"Але такого шоу перед телекамерами ніхто не влаштовував. Я вважаю, що це був цілеспрямований удар по ЛУЦЕНКУ і нічого більш. Це все піар-шоу і не більш, мета якого — дискредитувати ЛУЦЕНКО", - переконаний Г.МОСКАЛЬ.

Відповідаючи на запитання, чи буде “Народна самооборона” захищати свого лідера, він відповів: "Народна самооборона" орієнтована на свого лідера — ЛУЦЕНКА. Удар по ньому ми розцінюємо як удар по "Народній самообороні". Навіщо ЯЦЕНЮКУ перетворювати на своїх ворогів 18 депутатів — я не знаю".

Г.МОСКАЛЬ також спростовує можливість відставки Ю.ЛУЦЕНКА. "Згідно з Конституцією його призначає і звільняє Верховна Рада. А згідно із законом про Кабінет Міністрів, подання на це подає прем`єр-міністр. Судячи з коментарів Юлії ТИМОШЕНКО, у неї немає претензій до ЛУЦЕНКА", - сказав він.