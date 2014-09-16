Гелетей заявив про початок реформування Міноборони

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони Валерій Гелетей.

За його словами, після проведення ретельного аналізу, ті військові посадові особи Міністерства оборони та Збройних Сил, які за своїми функціями не мають безпосереднього стосунку до військових операцій, будуть переведені на аналогічні цивільні посади.

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"Військову форму мають носити лише ті, хто воює. І таких має бути більше", - впевнений Гелетей.