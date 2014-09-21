Бойовики готуються випускати свою "валюту"
00:58, 21 вересня 2014Політика
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Бойовики на Донбасі вже зробили ескізи майбутніх купюр.
REUTERS
Відповідні ескізи грошових знаків оприлюднило видання Новости Донбасса у Твіттері.
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"У терористів вже є ескізи грошей", - зазначає видання.
У террористов есть эскизы денег уже pic.twitter.com/EfEHbhna4h
— Новости Донбасса (@novostidnua) 20 сентября 2014
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