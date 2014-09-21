Бойовики готуються випускати свою "валюту"

00:58, 21 вересня 2014
Політика
0 0

Бойовики на Донбасі вже зробили ескізи майбутніх купюр.

REUTERS

Відповідні ескізи грошових знаків оприлюднило видання Новости Донбасса у Твіттері.

Читайте такожДНР відкидає пропозицію Порошенка про статус Донбасу

"У терористів вже є ескізи грошей", - зазначає видання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter