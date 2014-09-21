Порошенко: деякі райони Донбасу будуть контролювати прикордонники
21:43, 21 вересня 2014Політика
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Деякі райони Донбасу з особливим статусом будуть по периметру контролювати українські прикордонники для того, щоб убезпечити іншу Україну.
Українські прикордонники будуть контролювати райони Донбасу /фото mil.gov.ua
Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам українських телеканалів.
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"Крім зведення лінії оборони уздовж адміністративного кордону, буде обрана ще певна зона, де будуть працювати, в тому числі, і прикордонники, де зараз готується відповідне інженерне, технічне та нормативне забезпечення для цього", - підкреслив глава держави.
За його словами, це необхідно, щоб убезпечити решту території країни від розповсюдження конфлікту.
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