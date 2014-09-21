Порошенко: деякі райони Донбасу будуть контролювати прикордонники

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам українських телеканалів.

Читайте такожПорошенко заявляє про покращення ситуації на сході

"Крім зведення лінії оборони уздовж адміністративного кордону, буде обрана ще певна зона, де будуть працювати, в тому числі, і прикордонники, де зараз готується відповідне інженерне, технічне та нормативне забезпечення для цього", - підкреслив глава держави.

За його словами, це необхідно, щоб убезпечити решту території країни від розповсюдження конфлікту.