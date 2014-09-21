Порошенко повідомив про ще 35 звільнених з полону українських бійців
08:24, 21 вересня 2014Політика
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У суботу з полону звільнено 35 українських військовослужбовців з 51, 92 і 93 бригади.
REUTERS
Про це повідомив в Twitter Президент України Петро Порошенко.
Читайте такожСеменченко: З полону бойовиків звільнили тільки 20% військових"Сьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 українських військовослужбовців з 51, 92 і 93 бригади", - написав президент.
Як повідомляв УНІАН, за підрахунками уповноваженого президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірини Геращенко, станом на 19 вересня в списках полонених і зниклих без вести в Донецькій і Луганській областях залишаються 2,4 тисячі військових і цивільних осіб.
Сьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 українських військовослужбовців з 51, 92 та 93 бригади. Слава Україні! pic.twitter.com/FOpooJWKNo
— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 сентября 2014
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