Порошенко повідомив про ще 35 звільнених з полону українських бійців

08:24, 21 вересня 2014
Політика
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У суботу з полону звільнено 35 українських військовослужбовців з 51, 92 і 93 бригади.

REUTERS

Про це повідомив в Twitter Президент України Петро Порошенко.

Читайте такожСеменченко: З полону бойовиків звільнили тільки 20% військових"Сьогодні в Донецьку з полону звільнено 35 українських військовослужбовців з 51, 92 і 93 бригади", - написав президент.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками уповноваженого президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірини Геращенко, станом на 19 вересня в списках полонених і зниклих без вести в Донецькій і Луганській областях залишаються 2,4 тисячі військових і цивільних осіб.

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