Порошенко назвав причину трагедії під Іловайськом



Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час інтерв`ю українським телеканалам.

Порошенко зазначив, що ”здача позицій дозволила взяти (українських військовослужбовців - УНІАН) в оточення”.

”Друге, - я зараз вже можу про це сказати, - ударне угрупування, яке мало підійти, з відновлення боєздатності, затрималося на три дні. Три дні протриматися”, - сказав він.

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Президент зауважив, що ”якби воно підійшло за планом, наші дії кардинально відрізнялися б”.

”Я готовий до того, щоб робити висновки із об`єктивного розслідування. Замовлені всі експертизи”, - сказав Порошенко.

Він також наголосив, що однією з пріоритетних реформ є реформа оборонного сектора, яка має бути презентована найближчим часом.