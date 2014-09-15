Під час розслідування подій під Іловайськом заслухають рядових бійців

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив журналістам після завершення першого засідання ТСК щодо подій під Іловайськом голова ТСК.

“Ми хочемо дізнатися правду, і тому нам потрібні думки не лише генералів, які приймали рішення, але й командирів батальйонів, взводів, відділень і бійців, які безпосередньо захищали нашу Батьківщину”, - сказав Сенченко.

Читайте такожПід Іловайськом загинули 107 українських і понад 300 російських військових - ГелетейВін додав, що комісія співставлятиме різні точки зору, щоб відновити картину того, що сталося.

Крім того, депутат зазначив, що ще однією метою ТСК по Іловайську є недопущення тиску на Генеральну прокуратуру, яка розслідує причини загибелі великої кількості українських військовослужбовців біля Іловайська.

Також Сенченко зазначив, що на наступне засідання комісії, яке відбудеться 22 вересня, планує запросити військовослужбовців, які безпосередньо брали участь у подіях під Іловайськом.

Він також висловив сподівання, що комісії вдасться оприлюднити висновки своєї роботи ще до парламентських виборів 26 жовтня.

Сенченко також зазначив, що ТСК має на меті встановити реальну кількість загиблих під Іловайськом, оскільки на сьогодні ніхто не знає, скільки там загинуло українських військовослужбовців.

Читайте такожГелетей: з Іловайська виведені всі бійці АТО“Ми чули від спікерів АТО, від відомств різні цифри - від десятків до сотень загиблих. Але поки є досить великі і до кінця не затверджені цифри про безвісти зниклих. Ми розуміємо, що серед них значна частина це загиблі. Тому ми писали запити до всіх причетних відомств і будемо їх співставляти”, - сказав він.

Також Сенченко оприлюднив керівний склад ТСК: заступником голови комісії є депутат Марія Іонова, секретарем - народний депутат Валерій Омельченко.

Як повідомлялося, наприкінці серпня бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили у командування підкріплення. Зокрема, бронетехніку та важке озброєння. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.

В той же час російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.