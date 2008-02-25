Семенюк думає, що Тимошенко побачила у ній відьму

«Справа Рудьковського», атаки на ФДМ - це вічний пошук відьом, злочинців. Побачите, пройде час, і йому (Рудьковському – ред.) скажуть – даруйте, ми помилилися. Я тільки говорю одне: слава богу, що сьогодні не 1937 рік. Тому що і Рудьковській, і я, і Николаєнко, не маючи сьогодні політичного прикриття в парламенті, давно сиділи би в “кутузці”, - цитує слова глави Фонду держмайна Валентини Семенюк сайт Соцпартії.

«Мені недоброзичливці погрожують, що я сидітиму. Але я цього не боюся, хоч і не виключаю такого варіанту, - додала Семенюк. Я пережила багато акцій – і «Україна без Кучми», і «Повстань, Україно!»... і ті, з якими я тоді йшла пліч-о-пліч, мене сьогодні звинувачують.

Коли прем`єр-міністр Тимошенко без суду і слідства каже про корупцію, то вона автоматично дає вказівки прокуратурі, слідчим – це команда «фас», і це тиск на слідство».

А що стосується Рудьковського... Семенюк вважає, що «буде так само, як і з справою Колеснікова в 2005 році. Все це робиться для того, щоб опозиція багато не говорила, і спроби поставити до коліна», - заявила голова Фонду держмайна України в інтерв’ю газеті «БЛІК».