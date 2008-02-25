Москаль назвав потенційних «біженців» з партій НУ-НС (прізвища)

Радник міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Геннадій Москаль в інтерв`ю газеті “Дєло”, розміщеному на сайті «Самооборони» назвав прізвища нардепів, які, на його думку, найближчим часом можуть заявити про вихід з партій, що складають блок НУ-НС.

«Думаю, це може бути Станіслав Довгий, заявив Москаль. - Це все ті, хто відмовлявся підписати коаліційну угоду. Це може бути ще Владислав Каськів. Але вийти він може тільки з «Пори», яку і представляє у фракції. Також не можуть вийти з «НУ — НС» Костенко і Матвієнко, тому що вони представляють свої партії — «Рух» і «Собор» — в «Нашій Україні».

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого шість членів НСНУ, з яких п`ять народних депутатів, оголосили про вихід з лав партії. Це, зокрема, заступник голови Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ і народні депутати Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Ігор КРИЛЬ, Віктор ТОПОЛОВ, Оксана БІЛОЗІР і Василь ПЕТЬОВКА.

Раніше з НСНУ вийшов глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.