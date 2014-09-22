ЦВК виключає можливість перенесення позачергових виборів Ради на сході України

Про це заявив голова ЦВК Михайло Охендовський сьогодні під час зустрічі з делегацією Альянсу європейських консерваторів і реформістів (АЄКР) на чолі з його генеральним секретарем Деніелом Джоном Ханнаном, повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.

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Під час зустрічі, зокрема, йшлося про особливі підходи до організації виборів у Донецькій та Луганській областях. Охендовський наголосив, що головна мета ЦВК - організувати голосування в цих регіонах на всіх виборчих дільницях, куди можливо буде доставити виборчі бюлетені та де будуть створені безпечні умови для виборців і членів виборчих комісій.

Крім того, він зазначив, що комісія виключає можливість дискримінації щодо реєстрації кандидатів у народні депутати та участі у виборах опозиційних політичних сил та окремих кандидатів, які балотуватимуться в одномандатних виборчих округах. Голова ЦВК також акцентував на рівності доступу до засобів масової інформації з метою проведення передвиборної агітації всіх політичних партій та кандидатів-мажоритарників.

Відповідаючи на запитання представників Альянсу щодо можливої відстрочки позачергових парламентських виборів на сході країни, Охендовський підкреслив: "В Центральній виборчій комісії навіть не розглядається це питання. Позачергові парламентські вибори призначені на 26 жовтня 2014 року. І ми не маємо жодних сумнівів, що вони відбудуться саме цього дня на всій території України. Винятком буде лише тимчасово окупована територія Криму та міста Севастополь, де, відповідно до закону, вибори не проводяться".

У свою чергу Ханнан відзначив, що питання проведення демократичних виборів в Україні надзвичайно важливе як для Альянсу європейських консерваторів та реформістів, так і для Європейського парламенту і всієї європейської спільноти. На його переконання, ЦВК зможе ефективно та якісно забезпечити проведення позачергових парламентських виборів, відповідно до вітчизняного законодавства і міжнародних стандартів.

***Альянс європейських консерваторів та реформістів (АЄКР) – правоцентристська політична партія, яка захищає принципи консерватизму та економічного лібералізму. Альянс було засновано 1 жовтня 2009 року після створення в Європейському парламенті фракції "Європейські консерватори і реформісти".

На сьогодні до Альянсу входять 15 партій з 12 країн, а також 5 незалежних депутатів Європарламенту скликання 2009-2014 років. Генеральним секретарем, який займається поточним управлінням Альянсом, з 2012 року є британський консерватор Даніел Джон Ханнан.