ЦВК виключає можливість перенесення позачергових виборів Ради на сході України
Питання відстрочки позачергових парламентських виборів на сході України не розглядається.
Про це заявив голова ЦВК Михайло Охендовський сьогодні під час зустрічі з делегацією Альянсу європейських консерваторів і реформістів (АЄКР) на чолі з його генеральним секретарем Деніелом Джоном Ханнаном, повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.
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Під час зустрічі, зокрема, йшлося про особливі підходи до організації виборів у Донецькій та Луганській областях. Охендовський наголосив, що головна мета ЦВК - організувати голосування в цих регіонах на всіх виборчих дільницях, куди можливо буде доставити виборчі бюлетені та де будуть створені безпечні умови для виборців і членів виборчих комісій.
Крім того, він зазначив, що комісія виключає можливість дискримінації щодо реєстрації кандидатів у народні депутати та участі у виборах опозиційних політичних сил та окремих кандидатів, які балотуватимуться в одномандатних виборчих округах. Голова ЦВК також акцентував на рівності доступу до засобів масової інформації з метою проведення передвиборної агітації всіх політичних партій та кандидатів-мажоритарників.
Відповідаючи на запитання представників Альянсу щодо можливої відстрочки позачергових парламентських виборів на сході країни, Охендовський підкреслив: "В Центральній виборчій комісії навіть не розглядається це питання. Позачергові парламентські вибори призначені на 26 жовтня 2014 року. І ми не маємо жодних сумнівів, що вони відбудуться саме цього дня на всій території України. Винятком буде лише тимчасово окупована територія Криму та міста Севастополь, де, відповідно до закону, вибори не проводяться".
У свою чергу Ханнан відзначив, що питання проведення демократичних виборів в Україні надзвичайно важливе як для Альянсу європейських консерваторів та реформістів, так і для Європейського парламенту і всієї європейської спільноти. На його переконання, ЦВК зможе ефективно та якісно забезпечити проведення позачергових парламентських виборів, відповідно до вітчизняного законодавства і міжнародних стандартів.
***Альянс європейських консерваторів та реформістів (АЄКР) – правоцентристська політична партія, яка захищає принципи консерватизму та економічного лібералізму. Альянс було засновано 1 жовтня 2009 року після створення в Європейському парламенті фракції "Європейські консерватори і реформісти".
На сьогодні до Альянсу входять 15 партій з 12 країн, а також 5 незалежних депутатів Європарламенту скликання 2009-2014 років. Генеральним секретарем, який займається поточним управлінням Альянсом, з 2012 року є британський консерватор Даніел Джон Ханнан.