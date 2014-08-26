Голова ЦВК розповів, коли почнеться передвиборча кампанія

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський.

Він нагадав, що відповідно до Конституції вибори відбуваються у період 60-ти днів з дня опублікування указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

“Указ цей ще не опублікований. Відповідно, виборчий процес виборів народних депутатів 2014 року ще не розпочався. Він розпочнеться на наступний день після дня опублікування відповідного указу президента”, - сказав він.

Читайте такожПрезидент розпустив Раду і звернувся до українців. Текст. ВідеоГолова ЦВК зазначив, що такий виборчий процес може тривати фактично від 59 днів, якщо указ буде опубліковано 27 серпня, до 53 днів.

Відповідно, зауважив Охендовський, всі процедури, які будуть під час виборчого процесу вчиняти ЦВК та інші виборчі комісії, будуть відбуватися в достатньо скорочені строки. Він навів приклад, що вже “за 53 дні до дня виборів, до 2 вересня, до Центральної виборчої комісії мають надійти подання до складу окружних виборчих комісій”.

Самі ці комісії, сказав він, будуть утворені за 50 днів до дня виборів, тобто не пізніше, ніж 5 вересня.

Правом подавати кандидатури до складу ОВК користуватимуться політичні партії, які мають фракції у парламенті, а на решту 14 вакантних місць з 18, що є граничним складом кількості членів ОВК, можуть подати кандидатури ті партії, які висували виборчі списки кандидатів на останніх чергових виборах народних депутатів, і таких політичних партій було 22.