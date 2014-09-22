Ляшко живе в елітному маєтку поряд із Клюєвим і літає VIP-чартером бізнес-партнера Фірташа - ЗМІ

Скромний на людях – марнотратний в особистому побуті. Радикал Олег Ляшко має кілька паралельних життів, повідомляє ТСН.

До будівлі ВР політик у вишиванці входить у супроводі 5 охоронців. Ще стільки ж маскуються під звичайних людей і нібито гуляють неподалік.

У самому парламенті Ляшка супроводжує вже третя група сек'юріті. Ці люди одягнуті в піджаки і краватки. Та попри презентабельний вигляд, дуже безцеремонно поводяться з працівниками ЗМІ, котрі хочуть поставити депутатові незручні питання.

Бодігарди самі дивуються що їх у такого героя, як Ляшко, аж стільки. Сам Ляшко на питання журналістів про кількість охоронців говорити не хоче. На вулиці робить вигляд, що не чує.

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Раніше Ляшко пересувався Києвом на ексклюзивному позашляховику "Рендж Ровер" з індивідуальним тюнінгом. Його він виставив на продаж і пообіцяв віддати гроші на потреби АТО.

Останній раз радикал з'являвся на цій машині минулого тижня. Однак на ній висіли вже інші номери.

Потім його бачили у повністю броньованому "Мерседесі" еліт-класу. За таку "ластівку" її власники викладають до мільйона доларів.

Розуміючи це, на людях Ляшко сідає в скромний білий "Мерседес" охорони. А вже за кількадесят метрів пересідає в дороге авто.

Трюкам з автомобілями Ляшко користується часто. З номером АА6179НВ столицею їздять то броньований "Мерседес", то "Рендж Ровер".

Україною ж лідер Радикальної партії пересувається 6-місним літаком VIP-класу. Вартість одного перельоту варіюється від $ 6 тис. в один бік. Помічник Олега Ляшка Андрій Лозовий заявив, що борт депутату безкоштовно надали добрі люди.

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Сам літак зареєстровано на нікому не відому панамську компанію. Але хвіст повітряного судна прикрашає логотип компанії IBE Trade Corp. Її власник – американець українського походження Олександр Ровт. Він продає продукцію хімічних заводів зі сходу України за кордоном.

Найбільший постачальник Ровта – проросійський олігарх Дмитро Фірташа. Цю інформацію підтверджує і колишній співробітник авіакомпанії, яка раніше обслуговувала цей літак.

До Ляшка це повітряне судно надавали в користування луганському депутату з Партії регіонів – чоловікові з найближчого оточення Єфремова.

Заміський будинок Ляшка розташований в елітній Конча-Заспі. Маєток радикала нічим не поступається дорогим будинкам сусідів – нібито ненависних йому багатіїв.

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Прості люди побачать такий самий високий паркан. За котрим помітні кілька великих будинків на території, котру доглядає воєнізована охорона. Поряд із Ляшком вже багато років проживають брати Клюєви. Їх кам'яний паркан розтягнувся на кілька кілометрів.

Та лише помешкання радикала місцеві жителі воліють обходити стороною. А Ляшка зі свитою називають "поганими людьми". Будь-які подробиці співіснування із Ляшком на камеру розповідати не хочуть. Без неї одразу залякують знімальну групу.

"Там таке, що в того, хто до воріт підійде, почнуть стріляти на ураження", - кажуть люди.

Перевірити цю інформацію журналісти вирішили, зупинивши авто біля воріт маєтку Ляшка. Менше ніж через хвилину до машини підійшов перший охоронець і попросив забиратися.

Потім підійшов інший чоловік, який назвався господарем. На вулицю він вивів двох ротвейлерів. Невдовзі під'їхав мікроавтобус, на котрому пересувається охорона депутата та в яку сідає сам Ляшко, коли позує перед телекамерами. Однак щойно фургон спробували зафільмувати на відео – водій буса натиснув на газ.