Батальйон «Дніпро» перетворено на полк - Береза

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народний фронт», за його словами, такий крок пов'язаний з тим, що перед «Дніпром» ставляться набагато ширші бойові завдання. «Він об’єднуватиме функції і штурмового батальйону, і поліцейської частини. Функції батальйону – це все ж таки більше поліційні функції – зачистка території, забезпечення конституційного порядку території, а полк уже надає можливість звільняти територію», - пояснив Береза.

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За його словами, найголовнішим результатом такого перетворення стане те, що полк матиме можливість отримувати більш серйозну зброю, в тому числі – важку. «Є також багато технічних моментів, котрі ми зараз намагаємось вирішити в межах Міністерства внутрішніх справ», - додав командир полку.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц. р. у Дніпропетровську було сформовано батальйон спеціального призначення «Дніпро-1».

Мета створення бойового загону – гарантувати правопорядок і безпеку громадян України, «яким загрожує діяльність невідомих диверсійних груп і незаконних збройних формувань» на території Дніпропетровської області, а також на територіях сусідніх Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей.

У вересні командири добровольчих батальйонів “Дніпро-1”, “Київ-1”, “Азов” та інших увійшли до складу військової ради партії “Народний фронт”.