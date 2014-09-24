РНБО: Сутичок на кордоні й порушень повітряного простору за минулу добу не зафіксовано (карта АТО)

13:27, 24 вересня 2014
Політика
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Російські розвідувальні літаки та безпілотні летальні апарати вже третю добу не порушують повітряний простір України.

Слово і Діло

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

"Порушень повітряного простору України не фіксується вже третю добу поспіль", - сказав Лисенко.

Читайте такожБойовики за добу обстріляли позиції АТО більше 50 разів - ІСТакож він зазначив, що зіткнень на кордоні українських прикордонників з російськими військовими також не зафіксовано.

Разом із тим Лисенко зазначив, що з боку РФ здійснюється радіоперехоплення розмов прикордонників із військовими ЗСУ, створюються перешкоди для нормального функціонування засобів українських операторів мобільного зв’язку.

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