РНБО: Сутичок на кордоні й порушень повітряного простору за минулу добу не зафіксовано (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

"Порушень повітряного простору України не фіксується вже третю добу поспіль", - сказав Лисенко.

Читайте такожБойовики за добу обстріляли позиції АТО більше 50 разів - ІСТакож він зазначив, що зіткнень на кордоні українських прикордонників з російськими військовими також не зафіксовано.

Разом із тим Лисенко зазначив, що з боку РФ здійснюється радіоперехоплення розмов прикордонників із військовими ЗСУ, створюються перешкоди для нормального функціонування засобів українських операторів мобільного зв’язку.

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