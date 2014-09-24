РНБО: Сутичок на кордоні й порушень повітряного простору за минулу добу не зафіксовано (карта АТО)
Російські розвідувальні літаки та безпілотні летальні апарати вже третю добу не порушують повітряний простір України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
"Порушень повітряного простору України не фіксується вже третю добу поспіль", - сказав Лисенко.
Читайте такожБойовики за добу обстріляли позиції АТО більше 50 разів - ІСТакож він зазначив, що зіткнень на кордоні українських прикордонників з російськими військовими також не зафіксовано.
Разом із тим Лисенко зазначив, що з боку РФ здійснюється радіоперехоплення розмов прикордонників із військовими ЗСУ, створюються перешкоди для нормального функціонування засобів українських операторів мобільного зв’язку.
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