У Харкові мітингарі продовжують знищення пам`ятника Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції запланували спершу не валити монумент, а відпиляти руки та голову.

На постаменті в очікуванні техніки активісти вибили відбійним молотком ”Слава Україні”.

Згодом за допомогою драбини активісти залізли на постамент та почали ”болгаркою” пиляти ноги пам`ятнику.

На цей час вони вже підпиляли обидві ноги, прив’язали до монумента мотузку і планують найближчим часом його завалити.

На площі зараз перебувают близько тисячі осіб. Люди тримають символіку «Правого сектора», національні прапори та прапори Меджлісу кримсько-татарськокго народу.

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Учасники мітингу відійшли від пам’ятника на відстань 15-20 метрів, очікуюючи його падіння та спостерігаюь за тим, що вібувається.

На площі Свободи не видно працівників міліції в уніформі, однак на прилеглих до площі вулицях спостерігаєтсья значна кількість правоорохоронців.