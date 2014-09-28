У Харкові учасники проукраїнського мітингу на пам'ятнику Леніну висвердлили напис «Слава Україні!»

Як передає кореспондент УНІАН, молоді люди у балаклавах, які зібралися на монументі, підключили через дизельний генератор перфоратор і висвердлили напис «Слава Україні!»

Перед цим активісти заяили, що вже викликали на площу підйомну вишку і з неї будуть розпилювати саму скульптуру Леніна. Перед монументом також стоять люди і з болгаркою.

В мітингу перед пам’ятником беруть участь близько 500 людей. Вони тримають національні прапори, символіку «Правого сектору» та батальйону МВС «Азов». Частина з учасників – у балаклавах.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на мітинг за єдність України, організований проукраїнськими громадськими організаціями, і проведений за підтримки Харківської облдержадміністрації, вийшло близко 8 тисяч харків’ян.

Голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута, який також взаяв участь у ході та мітингу, наголосив на необхідності та користі подібних заходів, у той час, коли деякі політичні сили намагаються створити хибне уявлення проросійських настроїв у Харкові.