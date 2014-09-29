Порошенко: Ніякої федералізації - Україна буде соборною



Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв`ю на телеканалі 1+1, показаному в неділю ввечері.

”Я можу вас запевнити, що ні питання суверенітету, ні територіальної цілісності, ні незалежності України не стоять на порядку денному. Україна є і буде єдиною державою. Ніякої федералізації, Україна буде соборною і унітарною державою,” - наголосив глава держави.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо раніше заморожених конфліктів на території колишнього СРСР, Порошенко зазначив, що причиною цього стала відсутність діалогу і те, що кожна зі сторін думала, що ”потрібно воювати до переможного кінця”.

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”Я можу сказати з власного дипломатичного досвіду, що Придністров`я, Абхазія, Осетія, Нагірний Карабах та інші заморожені конфлікти існують десятиліттями з двох причин: перша позиція - відразу ж не був встановлений діалог, який би дозволив швидко і оперативно запропонувати хоча би вихід зі сформованої ситуації, кожен думав, що треба воювати до переможного кінця. Призвело це де-факто до появи державних формувань, які розкололи країни”, - підкреслив Порошенко.