У Стаханові бойовики знищують українські підручники - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

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"У м. Стаханові бойовики почали проводити обшуки в місцевих школах. Знищується вся українська символіка. Керівництво терористів обіцяє, що буде вилучена вся українська навчальна література, а замість неї будуть завезені російські підручники", - написав він.