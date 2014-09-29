У Стаханові бойовики знищують українські підручники - Тимчук

00:52, 29 вересня 2014
Політика
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У місті Стаханові Луганської області бойовики почали проводити обшуки в місцевих школах для вилучення та знищення української символіки і книг.

REUTERS

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

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"У м. Стаханові бойовики почали проводити обшуки в місцевих школах. Знищується вся українська символіка. Керівництво терористів обіцяє, що буде вилучена вся українська навчальна література, а замість неї будуть завезені російські підручники", - написав він.

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