Reuters наводить нові дані про пряме військове втручання Росії в Україну

Один з обміняних в неділю, 28 вересня, українських солдат, який назвався Олексієм Кошеленком, розповів, що 25 серпня він був узятий в полон в Іловайську Донецької області бійцями десантно-штурмового батальйону з Костроми, про що вони самі йому й сказали.

Інший із звільнених військових - солдат Андрій Крупа розповів, що також потрапив у полон до російських десантників 25 серпня, в тому ж районі, біля селища Дзеркальне.

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Міністерство оборони Росії в понеділок, 29 вересня, відмовилося коментувати агентству Reuters цю інформацію.

Нагадаємо. 30 українських військових були звільнені в неділю на північ від Донецька.

Обмін полоненими став однією з умов домовленостей про припинення вогню в зоні конфлікту, досягнутих на зустрічі контактної групи в Мінську 5 вересня.

Джерело Радіо Свобода