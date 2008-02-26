НУ-НС захистить Балогу від дрібної помсти маленької фракції

Лідер парламентської фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО назвав ініціативу комуністів створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки можливої причетності глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ та першого заступника голови Закарпатської облдержадміністрації Івана БАЛОГИ до корупції та службових зловживань «дрібною помстою маленької фракції».

Як передає кореспондент УНІАН, про В.КИРИЛЕНКО заявив на прес-конференції в Кіровограді.

«Ми (фракція НУНС - УНІАН) розцінюємо дії КПУ як дрібну помсту маленької фракції, яка замість того, щоб працювати у парламенті, придумує собі, чим зайняти руки. Наша фракція голосувати за цю постанову не буде», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Він також додав, що «ці питання протягом останніх років неодноразово виникали, коли політична ситуація в країні ставала напруженою, однак жодних доказів причетності згаданих осіб до незаконних дій Компартією надано не було».

Як повідомляв УНІАН, У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фактів порушень Конституції України та законів України, фактів корупційних дій, розкрадання державного майна та зловживань службовим становищем з боку Глави Секретаріату Президента України Балоги Віктора Івановича та Першого заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації Балоги Івана Івановича та інших причетних до цього посадових осіб», автором якого є народний депутат України Спірідон КІЛІНКАРОВ (фракція КПУ).