В Україні сформували "прокурорський батальйон"

16:09, 30 вересня 2014
Політика
2 0

Із 600 співробітників органів прокуратури, які виявили бажання бути задіяними в Антитерористичній операції, сформовано “прокурорський батальйон”.

Ярема розповів про прокурорський батальйон / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Яреми, до нього з рапортами звернулось близько 600 працівників органів прокуратури з проханням надати їм можливість служити в зоні проведення Антитерористичної операції.

Читайте такожБатальйон «Дніпро» перетворено на полк - Береза “Тому на сьогодні ми створили так званий прокурорський батальйон, який проходить підготовку в Дніпропетровській області, для чого їм надано професійних військових”, - сказав Ярема.

Раніше Ярема заявив, що не може назвати точну кількість загиблих під Іловайськом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter