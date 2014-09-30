В Україні сформували "прокурорський батальйон"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Яреми, до нього з рапортами звернулось близько 600 працівників органів прокуратури з проханням надати їм можливість служити в зоні проведення Антитерористичної операції.

Читайте такожБатальйон «Дніпро» перетворено на полк - Береза “Тому на сьогодні ми створили так званий прокурорський батальйон, який проходить підготовку в Дніпропетровській області, для чого їм надано професійних військових”, - сказав Ярема.

Раніше Ярема заявив, що не може назвати точну кількість загиблих під Іловайськом.