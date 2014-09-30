В Україні сформували "прокурорський батальйон"
16:09, 30 вересня 2014Політика
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Із 600 співробітників органів прокуратури, які виявили бажання бути задіяними в Антитерористичній операції, сформовано “прокурорський батальйон”.
Ярема розповів про прокурорський батальйон / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема сьогодні на прес-конференції в Києві.
За словами Яреми, до нього з рапортами звернулось близько 600 працівників органів прокуратури з проханням надати їм можливість служити в зоні проведення Антитерористичної операції.
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Раніше Ярема заявив, що не може назвати точну кількість загиблих під Іловайськом.
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