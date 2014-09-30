Обама доручив виділити додаткову допомогу Україні
23:51, 30 вересня 2014Політика
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Президент США Барак Обама доручив держсекретареві Джону Керрі вивчити питання щодо доцільності надання Україні і ще дев'ятьом іноземним державам американської допомоги на загальну суму $123 млн.
REUTERS
Про це повідомила у вівторок прес-служба Білого дому, не уточнивши, яке сприяння і в якому обсязі може отримати кожна з країн, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Прийняти остаточне рішення про те, "чи важливо це для інтересів безпеки Сполучених Штатів", належить держсекретареві Керрі.
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Обама передав йому такі повноваження згідно з американським законом про надання допомоги іноземним державам від 1961 року.
В переліку тих, хто може в цей раз отримати додаткову допомогу, Україна стоїть на першому місці. У список також входять Туніс, Гондурас, Сальвадор, Гватемала, Коста-Ріка, Панама, Нігерія, Албанія і В'єтнам.
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