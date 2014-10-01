Російські війська готуються знищувати будинки мирних жителів - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.

За його словами, з'являються нові штатні диверсійно-розвідувальні групи російського спецназу, "які завтра явно будуть вже на території України".

"Сьогодні вранці ми отримали інформацію про перекидання до самого кордону російських ракетних комплексів. Спочатку наші джерела повідомили про те, що це – оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК). Після перевірки виявилось, що росіяни біля кордону розташували батарею тактичних комплексів «Точка-У»", - написав Тимчук.

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"З обладнаних позицій поблизу н.п. Петрівка Ростовської області запуск ракет можливий хіба що по цілях на території, контрольованій терористами", - зазначив він.

"Це означає, що росіяни, як і раніше, будуть знищувати будинки мирних жителів на Донбасі, при цьому щосили волаючи, що це – «злочини українських військових»", - поінформував Тимчук.