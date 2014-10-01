Міноборони вимагає проведення таємного розслідування подій під Іловайськом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на початку роботи цієї комісії, яку очолює народний депутат Андрій Сенченко.

“Усе те, що зараз робиться, це політичне шоу. Всі ті речі, які у нас знаходяться у папках, має обговорювати вузьке коло людей. В іншому разі Путін буде радіти, коли дізнається, чому його війська зупинили під Іловайськом і він не дійшов, скажімо там, до Харкова чи Дніпропетровська... Давати політичну оцінку військовим діям на фронті - це неправильно”, - сказав Гелетей.

Під час засідання Сенченко хотів дізнатися у Гелетея, чому Міноборони на запит ТСК поставило гриф “для службового користування” на списки загиблих під Іловайськом і на списки нагороджених під час проведення цієї операції. Коментуючи заяву Гелетея, Сенченко сказав: “Те, що намагаєтесь зробити ви зараз, це спроба блокувати слідчу комісію”. “Ніколи звіти слідчої комісії не обговорювались на закритих засіданнях парламенту. Тому зв'язувати нас по руках грифом “секретно” не треба”, - заявив Сенченко.

Читайте такожНачальника Генштабу Муженко відсторонили від проведення АТО через Іловайськ - журналістНа це Гелетей відповів: “Усе, що стосується Іловайська, ви не почуєте зараз, а почуєте у відповідному форматі”.

Також Гелетей запропонував Сенченку звернутися до Генеральної прокуратури та СБУ, щоб отримати відповідь, чи порушує він закон, пропонуючи давати відповіді на запитання ТСК в закритому режимі, за відсутності преси та осіб, які не мають відповідних допусків.

Як відомо, наприкінці серпня бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Добровольчі батальйони неодноразово просили в командування підкріплення. Втім, за словами бійців, потрібна підмога так і не надійшла.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.

Офіційних даних про загиблих, поранених і взятих у полон українських військових досі немає.