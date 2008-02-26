Ющенко шукає компроміс у питанні дублювання кіно українською

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Міністерству культури і туризму та Державній службі кінематографії разом з представниками провідних дистриб`юторських компаній розробити компромісний варіант щодо виконання рішення Конституційного Суду України про дублювання або субтитрування фільмів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України заявив сьогодні під час наради з питань кінопрокату.

Основною темою наради стала ситуація в галузі кінематографії у зв`язку з виконанням рішення Конституційного Суду України про дублювання або субтитрування фільмів українською мовою. Відповідно до цього рішення, усі без винятку фільми іноземного виробництва не можуть розповсюджуватись та публічно демонструватися на території України, якщо вони не дубльовані, не озвучені чи не субтитровані українською мовою.

«Рішення Конституційного Суду України щодо розповсюдження іноземних фільмів обговоренню та оскарженню не підлягає. Ми мусимо неухильно його виконувати. Обов`язок держави - створити належні умови для його виконання», - упевнений Президент України.

Він поставив як головне завдання політики в цій галузі повернути українське кіно на екрани кінотеатрів, телебачення, а також відродити українську кіноіндустрію, забезпечивши право громадян дивитися фільми українською мовою.

На переконання В.ЮЩЕНКА, потужним імпульсом для цього має стати саме дублювання, озвучення та субтитрування українською мовою фільмів іноземного виробництва, як того вимагає рішення Конституційного Суду України від 24 грудня 2007 року.

«Водночас, я вважаю, що рішення Конституційного Суду України про розповсюдження іноземних фільмів лише «оголило» проблему десятирічного невиконання більшістю учасників українського ринку кінопрокату національного законодавства у сфері кінематографії, зокрема щодо застосування державної мови», - заявив Президент.

Наприкінці зустрічі Президент запропонував Міністерству культури і туризму та Державній службі кінематографії разом з представниками провідних дистриб`юторських компаній до 4 березня розробити компромісний варіант, який би передбачав виконання рішення Конституційного Суду України про дублювання або субтитрування фільмів та враховував інтереси жителів східного та південного регіонів України щодо мови перегляду кінофільму.

Участь у нараді взяли віце-прем`єр міністр України Іван ВАСЮНИК, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, голова Державної служби кінематографії Ганна ЧМІЛЬ, генеральний директор компанії «B&H Film Distribution» Богдан БАТРУХ, голова правління ЗАТ «Одеська кіностудія» Олександр ТКАЧЕНКО. У нараді також взяли участь заступники глави Секретаріату Президента України Юрій БОГУЦЬКИЙ та Андрій КИСЛИНСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 24 грудня 2007 року Конституційний Суд України прийняв рішення стосовно тлумачення статті 14 Закону України «Про кінематографію», відповідно до якого всі іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні в обов`язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені чи субтитровані державною мовою.

При цьому центральний орган виконавчої влади у галузі кінематографії не має права надавати суб`єктам кінематографії, які не виконують вищезазначені вимоги, державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

За наказом Міністерства культури і туризму України від 18 січня 2008 року, Державна служба кінематографії не має права видавати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільму, якщо фільм не дубльований (озвучений або субтитрований) державною мовою на фільмокопії мови оригіналу.

Станом на сьогодні розповсюдженням фільмів іноземного виробництва в Україні займаються 15 дистриб`юторських компаній, із них 5 закуповують майнові права безпосередньо у студій виробників і обслуговують фактично 70 відсотків кіновидовищних закладів, 10 займаються розповсюдженням фільмів іноземного виробництва через російські посередницькі компанії. Для дистриб`юторів, які безпосередньо працюють зі студіями-виробниками, проблеми з дублюванням фільмів українською мовою не існує, оскільки витрати на адаптування фільмів до мовного середовища країни, на територію якої закуповуються майнові права, входять до витрат студії-виробника.

У 2007 році почали створюватись сервісні підприємства з надання послуг по дублюванню, озвученню чи субтитруванню фільмів.