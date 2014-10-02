Поллак: "Для європейців важливий бізнес. Якщо назвати Путіна агресором або брехуном, це погано позначиться на бізнесі"

Письменник зазначив, що багато людей в Австрії не хочуть розуміти того, що відбувається в Україні, їм простіше робити вигляд, що все добре, що це локальный конфлікт далеко на сході. "Але я думаю, що розуміти, що відбувається насправді дуже важливо. Це стосується не тільки України, але і Європи. На карту поставлено європейське майбутнє, наша ідентичність. Адже Європа переживає в даний момент фундаментальні зміни", - заявив Мартін Поллак в інтерв'ю виданню "Новий час".

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На думку письменника, європейці не хочуть розуміти того, що відбувається, тому що прикидатися набагато простіше. Тому що "для європейців важливий бізнес. Якщо назвати Путіна агресором або брехуном, це погано позначиться на бізнесі", сказав письменник, додавши, що "це саме те, чим Путін займається - він бреше. Треба називати речі своїми іменами".

"Мені, як австрійцю, стає бридко, що в такий час Путіна запрошують в Австрію та приймають його з усіма почестями", - зазначив письменник, додавши, що "це все одно що Чехословаччина зустрічала б оваціями Гітлера".

Мартін Поллак висловив думку, що до великої війни справа не дійде, зазначивши, що найбільша небезпека полягає в тому, що "Путіну все сходить з рук". "Путін досить слабкий для великої війни і в економічному, і у військовому плані", - підсумував письменник.

Повний текст інтерв'ю австрійського письменника читайте в друкованому випуску видання "Новий час" 03 жовтня.