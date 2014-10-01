Путін підписав указ про осінній призов в армію 154 тис. осіб

Указ про осінній призов підписав президент РФ Володимир Путін.

Читайте такожНа Донбасі присутні 5 тис. кадрових військових РФ та 15 тис. найманців - радник міністра оборони

"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2014 року призов на військову службу громадян РФ у віці від 18 до 27 років у кількості 154,1 тис. осіб", - йдеться в указі.

Як повідомляло Міністерство оборони України, на території Донбасу станом на 18 вересня знаходилося близько 5 тис. кадрових російських військових і понад 15 тис. найманців і диверсантів.