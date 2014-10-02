У Криму окупанти затримали українського журналіста та допитували його кілька годин

Сьогодні у місті Джанкой АР Крим поліція затримала кореспондента херсонської газети «Новий день» Олега Батурина.

Як повідомили УНІАН у Комітеті Незалежної медіа-профспілки України, на вокзалі Джанкоя, коли журналіст мав повертатися додому з відрядження, до нього підійшов наряд російської поліції з вимогою показати документи. Після того, як журналіст показав їх, він був затриманий для перевірки, чи не фальшиві документи, йдеться в повідомленні.

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За даними НМПУ, після затримання журналіст мав кількагодинний допит. Після цього його відпустили, але документи і мобільний телефон залишили у райвідділі.

Зараз Батурин перебуває на квартирі у своїх кримських друзів. Через день він має зайти до відділу поліції, де йому обіцяли повернути відібране, зазначили в медіа-профспілці.

Водночас родичі журналіста вважають, що існує ризик його повторного затримання, додали в НМПУ і запевнили, що вживуть заходів, щоб не допустити затримання.