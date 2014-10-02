У Щасті Компартія підкуповує пенсіонерів - ЗМІ
У місті Щастя представники КПУ "надають матеріальну допомогу" пенсіонерам за поширення неправдивої інформації про дії ВСУ.
Як повідомляє "Інформатор" із посиланням на власне джерело, в місцях великого скупчення людей одні і ті ж люди похилого віку розповідають історії про бойові дії, які не відповідають дійсності.
Читайте такожМіліція затримала два десятки учасників незаконного маршу комуністів у ХарковіЗокрема, 30 вересня під час візиту спостерігачів організації ОБСЄдо Щастя, у розмові з місцевими жителями, до представників місії стали підходити провокатори.
Уточнюється, що вони повідомляли неправдиві дані про те, що українські військовослужбовці відкривають вогонь з вікон палат лікарні по противнику, і таким чином, прикриваються живим щитом з поранених бійців і співробітників лікарні.
Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики почали обстріл міста Щастя. Стрілянина триваєі сьогодні.